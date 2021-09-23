新北市今天無確診個案。鴻騰精密土城廠區一度傳出有員工確診，但中央流行情指揮中心表示暫未確診讓人虛驚一場。新北市近七天內有六天零確診，市長侯友宜表示，板橋某社區大樓今天凌晨0時383名住戶解隔離，全部完成採檢均為陰性，至於幼兒園案是否已結案，須由中央來做完整判定。下午三點將有最新說明。

直播》嘉玲又回新北，鴻海員工暫未確診，侯友宜最新說明。

針對新北市幼兒園及社區群聚感染事件，侯友宜表示383名住戶目前回家後還要做7天自主健康管理，住戶自主健康管理期間，可以上班、不能上課，都依照中央相關規定，市府尊重中央考量及相關規並辦理，之後會安排施打疫苗，增加群體保護力。

侯友宜也呼籲，幼兒園群聚許多年輕爸媽都仍是「疫苗孤兒」沒疫苗可打，盼望中央要多進口一些疫苗，以提高疫苗施打率，而板橋某幼兒園383名住戶目前採檢都是陰性，自主健康管理期間7天也會繼續監控，至於幼兒園群聚案是否結案，會再跟中央討論，目前疫情相對穩定朝好的方向走，希望有一個好的結果。