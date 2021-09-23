民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚日前與「宅神」朱學恒合唱「塔綠班之歌」，因歌詞有「綠畜」等爭議字眼，引發議論。黃暐瀚今（23）日為此致歉，「這兩個字，是我過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為我確實唱了，所以我道歉」。

黃暐瀚在臉書表示，日前有記者想詢問有關「唱歌事件」的看法，他苦笑揮手，沒有接受訪問，但其實事件發生的第一天，就想致歉了。

有好幾個網友寫訊息問道，「暐瀚哥，這真的是你唱的嗎？」黃暐瀚回覆「這是我唱的」。黃暐瀚說，這幾天沒有說出口的心情是，他是唱了，唱的時候還滿歡樂的，跟朱學恒直播的時候總是很瘋，因此既然網友cue唱歌，朱學恒助理傳來歌詞，也就看著手機上的歌詞當場唱了。

黃暐瀚表示，唱的時候真不覺得什麼，但後來那兩個字引發軒然大波，身為演唱者，自然也難以卸責，幾天過去，還是決定寫文章清楚表示態度，並強調自己從不逃避任何質疑，除了公開道歉外，往後會謹言慎行，唱歌也會多注意。

身為媒體人，黃暐瀚認為，監督政府，但不是要毀滅政府；針砭時事，卻不希望搞到彼此仇恨，而是真心希望台灣更好，中華民國更強盛，人民生活更幸福。