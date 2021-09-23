2018年11國在智利簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（新華社）

台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，這是否意味台灣即將開放日本核災區食品進口？農委會主委陳吉仲表示，這是日方關心的議題，台灣在申請過程中，會跟日方充分交換意見。他強調，台灣應該是針對高風險產品進行更高強度管制，而不是再用區域管制，目前全世界包括歐盟、美國也都是採用這種方式。

我國正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對於我國要申請加入，是否即將面臨開放日本核食進口的問題？行政院長蘇貞昌今回應時不置可否，僅說「我們對於任何食品，都是以國人的健康、科學證據與國際的標準來做。」

陳吉仲則表示，這確實是日本政府關心的議題，台灣在申請加入CPTPP的過程中，會跟日方充分交換意見。

陳吉仲指出，台灣自2011年福島核災事件發生後，開始檢測所有日本進口到台灣的食品共17萬多件，每一件都合格，百分之百符合輻射標準。且台灣的輻射檢驗標準，不管是碘－131、銫－134、銫－137都比包括日本在內的國際還嚴，即便驗出微量輻射是在台灣的合格標準內，但還是會予以銷毀、退運，所以截至目前，所有日本進口食品幾乎沒有被檢出輻射。

但陳吉仲強調，美國早在2018、2019、2021年陸續針對過去設定的高風險品項逐一開放，昨天開放的是更是日本國內14個縣禁止流通的品項，全部開放到美國，「這是更大幅度的進步」，不像台灣、大陸只針對福島附近五縣市、九大食品採區域開放。

對於是否應將「核災食品」更名為「福島食品」，陳吉仲說「完全正確」，因為現在政府的作法，就是不讓有輻射殘留超標的食品進入國內。

因此，陳吉仲強調，台灣目前對福島五個縣市的食品管制，並不符合安全風險管制方式，正確作法是針對高風險的產品，例如水產品、菇類食品等，進行更高強度的管制，而不是再以區域來做管制。他說，歐盟、美國都是用這種方式管制。