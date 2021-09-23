警方破獲以李嫌為首在中部地區住宅區租屋，設置虛擬貨幣挖礦機房並竊取電力方式挖礦。（警方提供）

警方於台中、彰化等地破獲8處機房，查獲挖礦機1824部、竊電工具等。（警方提供）

警方於台中、彰化等地破獲8處機房，查獲挖礦機1824部、竊電工具等。（警方提供）

破獲虛擬貨幣竊電集團 查獲主嫌李男等7人、挖礦機1824部

刑事局電信偵查大隊歷經一年多追查，破獲以李嫌為首在中部地區住宅區租屋，設置虛擬貨幣挖礦機房並竊取電力方式挖礦，再轉賣挖礦所得虛擬貨幣牟取不法暴利。警方於台中、彰化等地破獲8處機房，查獲挖礦機1824部、竊電工具等，並逮捕李姓主嫌、工程師、機房管理員等7人到案，經台電計算追償電費高達6400萬餘元；全案依竊盜罪嫌，將李等7人移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，刑事局電信偵查大隊從去年6月中旬起，接獲線報台中地區有虛擬貨幣挖礦廠，因大量用電而導致火災造成民眾大片廠房付之一炬；經台電公司主動配合調查，發現該廠房疑似私接屋外電線竊取電力，因用電量過大無法乘載而導致私接點起火燃燒，因事關人民生命財產安全，即組成專案小組擴大偵辦。

經專案小組歷時一年多追查，發現以31歲李姓男子首的犯罪集團，在中部地區住宅區租屋後，設置虛擬貨幣挖礦機房，並以竊取電力方式來挖礦，再經轉賣挖礦所得虛擬貨幣牟取不法暴利。

專案小組陸續在台中市太平區、潭子區、西區、東區、神岡區、西屯區及彰化縣伸港鄉等地8處機房，共查獲挖礦機1824部、竊電工具等贓證物；並陸續逮捕李姓主嫌、工程師、機房管理員、股東等身分共7名犯嫌到案；經台電公司計算追償電費高達6400萬餘元，全案將李嫌等7人，依竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方強調，私接線路大量用電挖礦，極易造成線路超載引發火災，對附近居民生命、財產安全具極大之危害。竊取電力是違法行為，除不法所得將一律追繳外，也須承擔相關刑事責任，請民眾切勿以身試法，警方將持續與台電公司合作，全力查緝竊電之不法犯行。