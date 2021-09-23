23日傳出，日本軟體銀行有近半股權的印度Oyo飯店新創業者，最快下周將在印度的金融之都孟買IPO(股票初次公開發行)，估計可籌資10億到12億美元之間。

繼7月線上食物外送平台Zomato Ltd風光上市後，現在則輪到Oyo將掛牌。不過，Oyo卻異常低調不願第一時間回應。

目前，印度市場也掀起一股新創公司IPO風潮，例如股神巴菲特旗下的波克夏投資公司所支持的第3方支付Paytm，以及私募股權業者TPG的電商Nykaa，還有軟銀投資的網約車Ola，均有上市意願。

軟銀持有Oyo飯店約46%持股，是幾個最大的投資案之一。這家印度連鎖品牌也曾被新冠病毒所害，有好幾個月都是虧損在經營，甚至還有裁員等情況發生。

Oyo飯店7月曾表示，業績可能會恢復到印度第2波疫情前水準，並從此開始成長。除了日本軟銀外，美國微軟8月也掏出500萬美元來投資Oyo飯店。同時，摩根大通與花旗則是Oyo飯店IPO的諮詢銀行業者。