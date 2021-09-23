根據中國信息通信研究院（CAICT）公布的8月份最新手機銷售數據，摩根大通分析師Samik Chatterjee出具報告指出，8月蘋果iPhone手機在中國的銷售放緩，可能意味著中國消費者因期待iPhone 13上市而出現買氣遞延的現象。

數據顯示，8月中國國際品牌智慧手機出貨量為150萬支，較7月減少46%，且遠低於以往平均值250萬支。中國銷售的國際品牌手機主要是iPhone手機。Chatterjee表示，這和消費者正在等待新iPhone 13有關。

Chatterjee在報告中指出，我們認為8月中國手機銷售放緩顯示消費者正在延後購置新機，以等待iPhone 13的推出，這印證中國媒體所報導的強勁預購數字。

他並表示，如果8月銷售下滑是因為買氣遞延所造成的，那麼蘋果本周末開賣的iPhone 13系列手機應該會迎來強勁的需求。

iPhone 13系列手機將於9月24日周五在線上和實體門市正式開賣。第9代iPad和第6代iPad mini也將同步上市。

Chatterjee並援引一些媒體報導，稱iPhone 13系列手機的預購量已經超越iPhone 12當初的成績。這些報導亦指出，蘋果已經開始攻佔一些先前由華為掌控的版圖。

中國官媒周三報導，第一方和第三方蘋果零售商的iPhone 13預購量已經突破500萬支，龐大的預購量一度使蘋果網站陷入癱瘓。 Chatterjee並指出，中國8月整體智慧手機產業似乎有些減弱，手機總出貨量為2430.6萬支，較7月減少15%，跌幅遠超出以往7、8月淡季約1%的平均跌幅；與去年同期相比則減少近10%。

儘管如此，該分析師表示，iPhone 13早期的預購情況顯示蘋果股價仍有上漲空間。Chatterjee維持蘋果12個月的目標價不變，仍為180美元。

周三蘋果股價上漲1.7%，收在145.85美元。