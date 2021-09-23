台灣22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），引發日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等各大主流媒體關注，報導角度多集中在中國的態度與兩岸對抗等。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年日本是輪值主席國。

昨天台灣申請加入CPTPP的消息曝光後，日本各大主流媒體紛紛在網站首頁報導，甚至以頭條呈現。

NHK昨天晚間第一時間引述中央社報導，以快訊推播台灣已遞件申請加入CPTPP，並提及中國在本月16日已提出申請，預料將引發中國反彈；但日本政府相關人士與外務省官員都對台灣申請加入CPTPP表達肯定。

在今天政務委員鄧振中召開記者會對外說明後，NHK報導也指出，加入CPTPP須獲得所有成員國同意，在中台互相角力下，日本等成員國可能被迫面臨難題。

讀賣新聞報導，台灣與中國今後針對CPTPP一事展開的攻防戰可能會加劇；不太可能早日加入CPTPP的中國為了防止台灣先加入，恐加強對CPTPP的成員國進行外交攻勢。

日本經濟新聞分析，台灣早已有意加入CPTPP，並在檯面下與各成員國交涉，但中國16日突然宣布申請加入CPTPP打亂台灣的布局；台灣參加CPTPP的最大問題就是中國，且在美國退出TPP後，台灣缺乏強力後援。

產經新聞報導，中國先申請加入CPTPP對台灣造成相當大的衝擊，若中國先加入，很可能會阻止台灣加入，台灣正式提出申請可視為對抗中國。

朝日新聞引述鄧振中談話報導，指台灣否認此時正式申請加入CPTPP與中國動向有關，是考量台灣企業的利益；報導也提及台灣從311後持續禁止福島5縣食品進口，成為爭取日本協助的阻礙。

CPTPP於2018年12月30日生效，簽署國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國，約5億人口，生產總額達11兆美元，約全球GDP的13.1%。