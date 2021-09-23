通霄鎮烏眉社區是苗栗縣重要石虎棲地之一，由石虎保育協會發起的雞舍改善計畫，尋求養雞農戶與石虎共存的最佳平衡模式，經過2年的努力，烏眉社區今年也申請加入生態給付的石虎巡守隊，並主動提供社區受天宮外牆彩繪，以媽祖與石虎做為主題，將以3個月的繪製時間完成，未來將成為社區對外的意象景觀。
苗栗縣石虎保育協會從2019發起雞舍改善計畫，目標對象為苗栗縣的中小型養雞戶，在確認其雞舍是被石虎入侵後，協助其將雞舍改善，避免陸域野生動物和流浪貓狗入侵，這項計畫執行兩年多，結果以通霄福龍、楓樹、烏眉里為最多，在多名合作雞農的溝通與彼此理解下，烏眉社區在今年也申請加入生態給付中的石虎社區巡守隊。
烏眉社區並主動連繫石虎保育協會，希望提供出社區活動中心旁受天宮外的三階層大牆進行彩繪，石虎保育協會欣然同意展開規畫，找來了彩繪師劉宗師協助設計、彩繪，選定以媽祖及石虎為圖像主要內容，預計將以3個月的工期來繪製。
受天宮的大牆面，正臨苗128線進入烏眉社區的要道旁，未來完成後，從遠處就可清楚望見媽祖與石虎的畫像，正展現烏眉社區重視石虎生態保育的立場。烏眉社里長邱國傳表示，透過協會成為石虎與鄉親的橋樑，讓村民們能在生態與發展中取得平衡，並透過社區信仰中心受天宮彩繪大牆，結合信仰與保育，利用信仰中心和石虎意像的結合，營造社區對外形象的亮點。
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