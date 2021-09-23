石虎保育協會與通霄鎮烏眉社區將合作在受天宮外牆進行媽祖及石虎彩繪，目前已完成草圖製作。（烏眉社區提供／謝明俊苗栗傳真）

石虎保育協會與通霄鎮烏眉社區將合作在受天宮外牆進行媽祖及石虎彩繪，目前完成草圖製作。（烏眉社區提供／謝明俊苗栗傳真）

石虎保育協會與通霄鎮烏眉社區將合作在受天宮外牆進行媽祖及石虎彩繪，未來完成後的示意圖。（烏眉社區提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮烏眉社區是苗栗縣重要石虎棲地之一，由石虎保育協會發起的雞舍改善計畫，尋求養雞農戶與石虎共存的最佳平衡模式，經過2年的努力，烏眉社區今年也申請加入生態給付的石虎巡守隊，並主動提供社區受天宮外牆彩繪，以媽祖與石虎做為主題，將以3個月的繪製時間完成，未來將成為社區對外的意象景觀。

苗栗縣石虎保育協會從2019發起雞舍改善計畫，目標對象為苗栗縣的中小型養雞戶，在確認其雞舍是被石虎入侵後，協助其將雞舍改善，避免陸域野生動物和流浪貓狗入侵，這項計畫執行兩年多，結果以通霄福龍、楓樹、烏眉里為最多，在多名合作雞農的溝通與彼此理解下，烏眉社區在今年也申請加入生態給付中的石虎社區巡守隊。

烏眉社區並主動連繫石虎保育協會，希望提供出社區活動中心旁受天宮外的三階層大牆進行彩繪，石虎保育協會欣然同意展開規畫，找來了彩繪師劉宗師協助設計、彩繪，選定以媽祖及石虎為圖像主要內容，預計將以3個月的工期來繪製。

受天宮的大牆面，正臨苗128線進入烏眉社區的要道旁，未來完成後，從遠處就可清楚望見媽祖與石虎的畫像，正展現烏眉社區重視石虎生態保育的立場。烏眉社里長邱國傳表示，透過協會成為石虎與鄉親的橋樑，讓村民們能在生態與發展中取得平衡，並透過社區信仰中心受天宮彩繪大牆，結合信仰與保育，利用信仰中心和石虎意像的結合，營造社區對外形象的亮點。