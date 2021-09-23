(15：33更新)中央氣象局表示，南沙島海面的熱帶低壓，稍早增強為第15號輕度颱風「電母」，向西北移動明天將登陸越南，而關島附近海面的熱帶低壓，最快明天生成為第16號颱風「蒲公英」，往日本東方海面走。

氣象局發布12縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，南沙島海面的熱帶性低氣壓於今天下午2點發展為輕度颱風電母，中心距離鵝鑾鼻西南方約1300公里的海面上，向西北往越南方向移動，預測明天登陸越南後強度會減弱。

而關島附近的熱帶性低氣壓，氣象局預計明、後天(24、25日)增強為第16號颱風蒲公英（Mindulle，北韓命名），目前距離鵝鑾鼻東南東方約2900多公里，未來轉向日本東方海面移動，未來這2個颱風對台灣都無直接影響。

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓生成。(翻攝自氣象局)

至於台灣天氣則是午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布桃園、新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、南高屏、宜花共12縣市大雨特報，有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市」再發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點30分止。

氣象局表示，今天太平洋高壓仍強，午後因熱對流發展，中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的可能；高溫方面，甚至比昨天還要熱一點，沒下雨時各地可達31至35度，其中桃園以北、嘉義以南及花蓮地區將有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出請注意防曬並多補充水分。