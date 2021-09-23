桃園22日由大園國際高中、觀音高中率先開打BNT疫苗，第2天有半數學生選擇請疫苗假，多數原因為家長憂心、身體有輕微發燒、噁心狀況，校方指出，疫苗假是1次請1天，目前未接獲學生明天也要請假。

桃園市的高中率先施打BNT疫苗，大園國際高中全校有1505名學生，22日早上8點起開始替1413人接種疫苗。校長朱元隆表示，有768人請疫苗假，一早就沒進學校上課，原因大多為家長擔心學生舟車勞頓會增加身體不適感，另有少數學生表示有噁心、輕微發燒等常見的副作用。

至於有沒有人明天請疫苗假？朱元隆說，這要明天看刷卡系統統計才會知道，班導會先詢問請假學生是甚麼原因，再統一回報請疫苗假的人數及狀況。

觀音高中校長林振清指出，全校學生有871人，22日原預計有820幾人要接種疫苗，但約有20位學生臨時反悔，只有802人接種疫苗，23日早上10點統計共有450人請疫苗假，請假原因一方面是擔心身體會突然不舒服，有些人則是出現輕微發燒、噁心等狀況。