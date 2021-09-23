今天在大聯盟場上天使以5：9敗給太空人，這場比賽他們奮戰到第12局才分出勝負，相當可惜，太空人在12局上半狂灌4分徹底帶走比賽，拿下最近的4連勝，而天使則苦吞6連敗，本季已無緣季後賽，不過日籍好手大谷翔平仍是大家關注的焦點，他還有機會成為全壘打王，並奪下本季第10勝達成空前紀錄。

今日2回目の申告敬遠に

大谷さんは苦笑い。



エンゼルスファンは大ブーイング。#大谷翔平 pic.twitter.com/xPOwoynGYx — k a z u m a (@kazutan__1220) September 23 2021

大谷翔平在昨天的比賽終於敲出全壘打，睽違九天打出第45轟，目前暫時落後給藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)的46轟，而在剩下沒幾場的例行賽中他說什麼也要努力加快進度，但太空人投手可不同意，今天單場讓他吞下多達4次保送，另外還有1K。

而這4次保送中有2次是故意保送，目前他累積15次故意四壞美聯最多，看來大家都相當畏懼他的長打實力。今天最接近得分機會在第4局，他被保送後嘗試盜二壘，這球一開始被裁判認定安全上壘，但之後經改判出局，他無奈躺成「大字型」在地上微笑，與太空人矮個子二壘手艾爾圖維(Jose Altuve)形成強烈對比。

少了大谷翔平的火力，今天全隊還是很拚，他們在第7局下半一口氣海灌5分，將比賽以5：5帶進延長賽，不過後繼無力，太空人12局靠邁耶斯(Jake Meyers)、艾爾圖維和布瑞格曼(Alex Bregman)串聯攻勢，讓天使投手賽爾門(Sam Selman)僅投0.2局就失掉4分，其中有3分是自責分，他也苦吞本季首敗，自責分率是6.65。

大谷翔平12局仍有上場打擊，在三壘有人時吞下三振，成為全場最後一個出局數，相當可惜，今天上了好幾次壘包都無法有所貢獻，想必他一定相當無奈。另外天使仍安排大谷翔平在台灣時間9月27日對水手登板投球，這次的目標仍舊是達成貝比魯斯(Babe Ruth)的雙位數投打百年紀錄，最後一次先發則可能是10月4日。