美國、英國與澳洲日前成立戰略聯盟AUKUS，矢言維護印太地區和平與穩定。；其中，針對美國同意分享核潛艦技術給澳洲的部分，澳洲國立大學（Australian National University）克拉克（Michael Clarke）博士認為，核潛艦協議雖然是軍事協議，卻碰觸到核不擴散與澳洲對核能的長期辯論，恐造成澳洲內部激辯而充滿變數。至於捨棄戰略平衡而押寶美國，不但讓澳洲取得的潛艦未必能做最有效利用，還可能將澳洲拖入美國無止境的要求中，而不符合坎培拉利益。

※敏感的核燃料

克拉克認為，核潛艦技術帶來的影響不只是軍事層面，還包括核不擴散議題，這已牽扯澳洲國內長期的辯論。更具體的說，美國分享核潛艦技術將牽扯核安全與核不擴散問題；包括澳洲將使用哪種類型的核燃料？澳洲會外購還是由國內濃縮製造？澳洲是否有足夠的能力訓練潛艦人員？

這之中又以核燃料最為敏感，畢竟這將碰觸澳洲長期以來對於發展民用核能的分歧，以及澳洲在核不擴散的努力。澳洲除了熱核反應爐外沒有任何民用核電的基礎設施，勢必只能自AUKUS夥伴處取得高濃縮鈾技術。

然而，如何在不碰觸到海軍機密的反應爐設計下，又要兼顧如何監控與解釋高濃縮鈾，勢必讓聯合國國際原子能總署（IAEA）署傷透腦筋，也讓澳洲內部對此展開激烈辯論。

※取得核潛艦是否與澳洲戰略相吻合

核潛艦的取得能協助澳洲達成何種政治目標，是否與澳洲長期以來戰略相吻合，對於澳洲外交政策產生何種影響，這些迄今仍沒有明確答案。從官方聲明來看，反潛作戰將成為美國主導南海行動的一部分，而澳洲潛艦艦隊將扮演主要角色；但作者質疑，核動力潛艦所費不貲，高價取得的軍品卻只用在此一目標，恐怕不是最好的利用。

事實上，這牽涉到莫里森政府的豪賭。雖然AUKUS的聲明並沒有直接點名北京；但很顯然的，坎培拉一直在尋覓經濟惡化的代罪羔羊，而北京軍事與科技能力擴張、快速興建藍水海軍，造成不穩定的戰略環境無疑成為最佳藉口。

早在2009年澳洲在國防白皮書計畫採購12艘新潛艦時，當時國防部就強調潛艦能充分保護澳洲海域、支援其他軍隊並與合作夥伴共同執行戰略任務。這理由迄今仍成立，但輿論卻更強調戰略環境的惡化。

換言之，核潛艦的拍板，凸顯莫里森政府決心公開押寶美國、放棄戰略模糊做法，以維護美國在印太地區的戰略地位。

※利益、承諾與認同混淆不清

但是，這種做法讓澳洲的戰略承諾、對美英的認同感，以及澳洲的外交政策利益，三者之間的界線混淆不清，已弄不清是否真正符合坎培拉利益。甚至，這讓美國在面臨任何緊急情況時，都期待獲得澳洲支持，即使與北京無關的議題也是如此。

然而，就在美國國內對於是否要持續擴張海外，新孤立主義蠢蠢欲動的前提下，全然押寶在美國恐非謹慎之舉。