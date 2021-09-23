印度媒體今天引述美國白宮官員報導，雖然與澳洲同為「四方安全對話」的成員，但日本和印度將不會被納入由美國、英國與澳洲組成的AUKUS防衛聯盟。

印度媒體「今日印度」（India Today）今天引述白宮發言人莎琪（Jen Psaki）報導，美英澳無意讓AUKUS聯盟成為一個指標（indication），而這也是拜登總統給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的訊息，「不會再有其他方被納入亞太地區的安全事務。」

報導說，莎琪是於22日的例行記者會上在回應媒體詢問時，作此表示。

當時有媒體記者問，由美、澳、日、印組成的「四方安全對話」（Quad）即將在華府舉行首次面對面的高峰會，日本和印度，是否也會被賦予與澳洲類似的軍事角色？

莎琪說：「AUKUS？那它會變成什麼呢？JAUKUS？JIAUKUS？」

雖然如此，莎琪強調，美國與法國等在印太地區具有直接利益的國家進行對話時，區域安全仍是重要的議題。

9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）與英國首相強森（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊聯合記者會，宣布建立AUKUS戰略夥伴關係。

AUKUS是澳洲（AU）、英國（UK）和美國（US）的國名縮寫。

在此架構下，美、英兩國將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦，但澳洲也為此終止與法國簽訂560億歐元的12艘柴電潛艦訂單。法國政府極為抨擊美英澳排除法國之舉。

AUKUS聯盟是否會沖淡Quad架構下的多邊合作，引起區內國家關注。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日曾與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）通話，印媒稍早前引述消息人士報導，奧斯汀承諾美國將一如既往，在多邊架構下與印度維持密切的合作關係。

另方面，馬克宏21日也與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話。根據印度總理辦公室的新聞稿，2人檢視了兩國在印太地區增加雙邊合作的重要性，以及印法夥伴關係對區域穩定與安全的重要角色。