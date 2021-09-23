立法院預算中心「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案評估報告」，評估未來疫情發展趨勢，推估至明年6月累計確診個案數，將在2萬3千人至3萬8千人間。

根據立院預算中心報告，衛福部預估109年至111年上半年所需隔離治療費用約32億4千萬元至50億4千萬元間，扣除已編列預算20.75億元，增列醫療整備與隔離收治所需經費11億6523萬4千元。

國內至今累積1萬6168人確診，指揮中心是如何推估明年會累積到3萬多人確診？指揮中心發言人莊人祥表示，人數是以今年五月多時發生1萬多例的本土個案規模來推估，並強調，「並不一定會到這個數字，只是因為先前經歷過的，所以暫時估了這個數字。」

至於醫療量能增列預算部分，莊人祥表示，對於疫情推估，是為了有關預算和醫療整備資源的配合，其中就針對兒童可能感染部分，必須事先整備，這就是醫療量能會針對這個部分做加強。