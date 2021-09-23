前一陣子作家吳淡如一段錄音在line上被瘋狂轉發，吳淡如提到現在的台灣小孩在「去中國化」教改之後，不認識孫中山是誰，且問他們「台灣在日據時期之前是甚麼朝代」竟然回答荷蘭時期，荷蘭時期之前是猿人的石器時代，令吳淡如哭笑不得。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，「去中國化」的後果竟然是「去歷史化」，學生沒有歷史教育該有的時序感，不了解中國，也不了解台灣，這種情況可能一兩代都救不回來。

吳淡如的女兒讀國一，為了女兒有伴，吳淡如開免費家教班，某天講到「囊螢映雪」的典故提到孫康，吳淡如順口說就孫中山的孫，結果學生都不知道孫中山是誰；她又讓學子背朝代表，結果發現學生們也搞不清楚台灣在哪個朝代。

吳昆財表示，吳淡如講的牽涉兩件事：第一，學子不識孫中山，是中國史，這是去中國化的後果；第二，日據時期之前不識清朝而是荷蘭時代，是台灣史，意味著「去中國化的結果是『去歷史化』，甚至連台灣史也無法完整講完」。主要是民進黨為了去中國化，就刪去歷史教育中最重要的時序感和脈絡感，避談明朝、清朝，學生沒有辦法把台灣史四百年放在大時代的脈絡底下，因此接不上去，認為日據之前全部都是荷蘭統治。

吳昆財說，民進黨大概沒有想到會有這種反效果，本來希望讓孩子更親近台灣史，結果台灣年輕人不了解中國也不了解台灣，變成「史盲」了。這就是不尊重歷史學術專業的結果，可能一代、兩代都救回不來。

那麼大學生會好一點嗎？吳昆財說不見得。他遇過大學生坦言自己到大三才知道「原來蔣中正跟蔣介石是同一人 」，或以為「十月十日國慶日是紀念台灣光復」。因為課本根本很少提推翻滿清、辛亥革命，學生也不知道台灣是為何光復，中華民國的內涵被民進黨論述成「就是台灣」，沒有價值在裡面，十月十日就是「國家生日」，更不用講三二九青年節早被遺忘30年，教師節只紀念不放假，已經失去意義。

吳昆財說，還有一點也是歪打正著，就是新課綱的國高中歷史課本為了強調台灣「海洋立國」、「移民社會」，竟然大講特講鄭和下西洋。問題是課本中將「鄭和下西洋」是用主題式去講，而不是放在朝代史的脈絡。「但如果沒有前面元朝在泉州發展，宋朝在廣州發展，以及發明出羅盤、指南針、地圖或造船技術等基礎，哪可能橫空出世一個明朝鄭和，領導3萬人的艦隊下西洋？」吳昆財說，主題式根本不管這些脈絡，就交代一句明成祖朱棣派鄭和下西洋，「結果朱棣是圓是扁學生也不知道。」

吳昆財說，歷史教學不求有功，但求無過，為何以前一直用朝代來教，就是因為如果要做主題式論述，根本講不完；教朝代才能在最少時間內獲得最大效益，讓學生學到時序感。

吳昆財話鋒一轉表示，吳淡如現在說台灣學生歷史學成這樣，讓她很驚訝，還說原來「東亞史」是這樣教。但吳昆財反問，這是誰造成的？去中國化不是一天兩天，而是將近30年，身為讀書人，難道吳淡如認為自己一點責任都沒有？這一代的家長都要捫心自問，誰把民進黨寵成這樣？是誰讓台灣學生不了解台灣史、中國史，不了解亞洲史、世界史，竹篙湊菜刀，張飛當岳飛，成為「不知有漢，無論魏晉」的一代？