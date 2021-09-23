駐德代表謝志偉去年直言WHO祕書長譚德塞真的會挫賽，「占著茅坑不拉屎，還把磚塊丟進茅坑裡，激起公憤，眼看就要下台了」。德國目前已提名世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞續任，而且目前也是唯一的候選人，幾乎篤定連任。國民黨文傳會副主委黃子哲要求謝志偉出來面對。

黃子哲說，謝志偉之前才嗆談得塞「下台只是剛好而已」，迄今卻吭都不敢吭一聲，連最愛放炮的臉書，也隻字未提，謝志偉竟也「字萎」了。不禁讓人想趕快協尋「塔綠班」康樂股長謝志偉，不要龜縮，快出來面對。

黃子哲說，依照謝志偉的說法與邏輯，那他應該以駐德代表的身分，立即向德國政府提出最嚴正的抗議，怎麼可以力挺一位幫著對岸欺壓台灣的譚德塞續任WHO祕書長，豈不也是當譚的靠山？謝志偉還不出來把德國痛譙一頓嗎？

黃子哲批評，謝志偉作為一個外交官，尸位素餐、疫苗「一劑無成」也罷，還代表民進黨政府對譚德塞胡嗆亂罵，用詞還粗鄙不堪，完全沒有外交手腕與考量，現在謝的駐在國德國要支持譚續任，謝志偉不就狠狠地被打臉，雞嘴變鴨嘴，丟臉至極。

黃子哲諷刺，譚德塞沒挫塞下台，愛攪豬屎的謝志偉卻已經把自己搞得整臉都是「塞」，要是「宅神」朱學恒送去的鮮花，插在上面，便是有些可惜了。