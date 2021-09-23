搶攻下月起跑的五倍券商機，六角國際動員旗下10大品牌，年底前以任一面額紙本五倍券至六角旗下包含日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河及太陽蕃茄拉麵等品牌消費，享有至少15項優惠 ，最高折抵1382元。

六角同時加碼好康，凡「六角美食通」APP會員使用第一重消費優惠，即可再獲得千元電子紅包券，電子紅包券不限品牌每日消費皆可領取一份，日日累積無上限，最高可領取9萬2千元大紅包。電子紅包券使用期限至2022年3月31日止，除自己使用，還能轉贈APP親朋好友一起分享好康優惠。

六角主力品牌「日出茶太Chatime」只要持200元振興五倍券，即可購買250元商品 ，還貼心提供寄杯服務；「銀座杏子豬排」推出500元「振興方案海陸三拼套餐」更是首次下殺81折，主餐不僅能吃到里肌、腰內豬排雙拼還有新鮮炸鮭魚。

其他品牌方面，英式視覺饗宴的「英格莉莉」更是推出「英式雙人振興套餐」，由豐富蔬果組合的健康早午餐、顏色繽紛女生們最愛的花園飯、炸魚薯條以及受歡迎的荷蘭鐵鍋鬆餅，只要持振興券即享有套餐1100元的划算價格。

六角表示，疫情期間減少人與人的連結，後疫情時代不僅要保護自身安全，也要能享有安心、安全的生活樂趣。旗下所有品牌門市為了保護消費者用餐及消費安全，每日落實門市消毒，以及員工自我量測體溫管理，消費者用餐也確實做到體溫測量與手部消毒。所有的貼心服務就是要讓消費者享受到開心與安心的用餐體驗。