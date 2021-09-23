知名兩性作家薇薇，個人部落格擁有超過5000萬瀏覽的超高人氣，與老公結婚多年育有2個兒子，幸福的一家人令外界稱羨不已，不過老公2015年被診斷出有纖維肌肉疼痛症後，又意外發現罹患甲狀腺癌，讓她坦言：「婚姻本身就是一門艱深的學問，我仍在其中學習。」

薇薇表示老公2015年底診斷岀罹患纖維肌肉疼痛症，即便是不治之症，還是陪著老公四處求醫，此病外表看似正常，實際上卻無時無刻疼痛，痛的時候沒有任何方式醫治，只能吃止痛藥緩解症狀，不適感會讓患者脾氣變差，但她只能在旁忍受所有情緒，或藉由獨自出門走走，試圖理解對方情緒，沒想到4年前，老公感冒卻堅持北上應酬，即便不舒服也不看醫生，直到發現不對勁帶他掛急診，竟診斷岀罹患腦膜炎，甚至已沒有清楚意識。

當時老公躺在病床上不僅出現幻覺，甚至5天沒進食到吐岀膽汁，當時父親看到她在旁悉心照料的樣子，坦言看到女兒嫁出去後一直這麼辛苦，直呼相當不捨，即便事隔多年想到這句話，仍會忍不住掉下淚來，直到有過幾次類似經歷後，老公才學會聽從建議，才意識到以為兩個人磨合和相處會是婚姻最大問題，卻始終沒考慮到生老病死的問題，坦言：「婚姻本身就是一門艱深的學問，自己仍在其中學習」。

對此，網友紛紛留言打氣：「照顧病人有時候很容易累倒，自己身體要先顧好」、「你真的好棒，堅強走過每個人生歷練，會成為最好養分」、「 婚姻的酸甜苦辣只有自己知道，期望能永保正面的思考」、「幸福婚姻建立在包容另一半，成功男人背後都有一個堅強的女人」。