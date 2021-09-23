國道3號南向61.7公里處南向大溪路段外側路肩，23日接近1點有一輛自小客車起火燃燒，國道警方和桃園市消防局派遣人車前往灌救，花了約10分鐘將火勢控制，所幸車上並無人員傷亡。國道警方表示，初步調查，該車由39歲范男所駕駛，今日上午由新竹出發前往汐止，在返程途中因發現引擎室傳出異味，於是趕緊停放在路肩查看，沒想到後來車輛就起火燃燒，整輛車也被大火燒到只剩下骨架，至於詳細事故發生原因還要進一步調查。