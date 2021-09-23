國3大溪路段火燒車 迅速撲滅無人傷亡 15:052021/09/23 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3大溪路段火燒車所幸無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向61.7公里處南向大溪路段外側路肩，23日接近1點有一輛自小客車起火燃燒，國道警方和桃園市消防局派遣人車前往灌救，花了約10分鐘將火勢控制，所幸車上並無人員傷亡。國道警方表示，初步調查，該車由39歲范男所駕駛，今日上午由新竹出發前往汐止，在返程途中因發現引擎室傳出異味，於是趕緊停放在路肩查看，沒想到後來車輛就起火燃燒，整輛車也被大火燒到只剩下骨架，至於詳細事故發生原因還要進一步調查。 男子獨自上山泡湯 險被坍塌路段及落石困住無法下山 8旬翁一路逆向開上基隆西岸高架橋 與小貨車對撞 #路肩 #起火燃燒 #國道警 #大溪 #所幸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車閃野狗猛撞電線桿 駕駛跌出車外下秒爆炸成火球 10:512021/09/23 社會 久病男持刀獨坐公墓 阿SIR苦勸「月圓人團圓」感動他 11:462021/09/22 社會 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 09:282021/09/22 社會 山區大雨溪水暴漲 3男受困花蓮砂婆礑溪獲救 09:242021/09/22 社會 15歲童星「樂樂媃媃」接種BNT 雙胞胎姊妹打完差別反應曝光 09:102021/09/23 娛樂 教養院團膳員工縱火 遭逮辯：只是好玩抒發壓力 13:312021/09/23 社會 國3北上土城段4車連環車禍 一度回堵8公里 08:592021/09/23 社會 誤闖又未注意限高 貨櫃車撞桃機通廊跨越橋 13:412021/09/23 社會 助攻振興五倍券 格上車共享推平日租車0元 12:382021/09/22 生活 下半年全球仍是災難年 命理師預言：持續到明年2月 11:192021/09/23 運勢 男子為攔計程車闖馬路 忠孝地下道前遭車撞飛 14:052021/09/22 社會 社會熱門新聞 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 半夜國道撞到狗下車一看心涼一半 「特殊車」維修12.6萬起跳 - 社會 雲林職校驚傳教師陳屍廁所 嚇壞師生急輔導 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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