台北市議會今天進行工務部門質詢。（黃婉婷攝）

國內75歲以上長者陸續開始接種第二劑疫苗，但台北市議員王鴻薇接獲多起陳情，抱怨北市府在各行政區只安排1個施打點，也沒提供輪椅備援，讓她痛批「這是友善長者的台北市？」衛生局對此回應，會盡所有努力來做改善。

台北市議會今天進行工務部門質詢，王鴻薇點名民政局、衛生局上台答詢，她先詢問有多少長者不是透過網路預約來施打者，民政局回應「AZ疫苗共有3.7萬人，莫德納疫苗則是1.1萬人」，但她反批打完第1劑的長者有13萬人，就有近5萬人不會上網預約，比例相當高。

王鴻薇接著質疑，北市每個行政區僅設置1個施打站，長者不僅要長途跋涉，且許多接種點都是大型場館、並非醫療院所，一來民眾不甚熟悉，二來光從入口處走到施打點就有一段路，帶給百姓諸多不便，她要嚴厲譴責市府竟如此折磨長者，「在台北市當老人怎麼這麼可憐？」

此外，王近一步詢問，這些場館內從第一劑開始就沒配置輪椅，這次是否會改善？但民政局、衛生局澄清，有要求醫療院所施打隊備有輪椅，但王再轟「我的選區就沒有，你們不要鐵齒」，還要官員將心比心，若家中有老人也會如此處理嗎？

王鴻薇怒批，市府總把數位落差掛在嘴邊，難道不會上網就該死嗎？北市醫療院所、場館真的這麼少嗎？她要求市府應再增設施打站，也該在場館內提供輪椅借用，別讓老人家長途跋涉，衛生局也允諾會改善，會盡所有能力來做。