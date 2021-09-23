台灣22日遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡英文總統今天在推特以日文發文表示，從2016年就任以來，已籌備此事5年，已準備好接受所有規則，盼日本友人支持台灣加入。

蔡英文發文引述日本諺語，「石の上にも五年」開頭；大意是指，雖然辛苦，只要有耐心，必定會成功。

蔡英文說，台灣為加入CPTPP已努力籌備5年，昨天正式提出申請。從她當上總統以來，一直在準備參加這項高水準的貿易協定。

蔡英文說，台灣為加入CPTPP，已準備好接受所有的規則，期盼日本友人能支持台灣的努力。