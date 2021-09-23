英國一名女子想透過「人工授精」的方式懷孕生子，不過詢問診所以後，發現價格十分昂貴，於是她決定嘗試更「省錢」的方法，女子先是在捐精APP上尋找合適的精子，之後再自行網購工具包，看著YouTube上的教學影片，一次就成功懷孕，並順利誕下一名女嬰。

Mum gives birth to 'eBaby' after ordering artificial insemination kit onlinehttps://t.co/LQ76XWMYtE — Daily Star (@dailystar) September 18 2021

綜合外媒報導，33歲的泰勒（Stephenie Taylor）目前單身，且育有一名5歲兒子，因為不想讓兒子變成獨生子，泰勒迫切地想要生下第二胎，讓兒子能有個弟弟或妹妹作伴，但又不願意擁有一段新的戀情，於是她在2019年開始尋找合適的診所，並詢問人工授精的價錢，沒想到費用居然高達1600英鎊（約新台幣6萬），讓她望而卻步。

不久後透過朋友的介紹，泰勒開始使用一款捐精APP，在上面找到一名合適男性的精子，並自行網購了一組人工授精的工具包，之後一邊看YouTube教學影片，一邊自行DIY，豈料2周後竟真的成功懷孕，最終在去年10月生下一名女嬰。

泰勒的家人得知消息後都相當開心，她也傳訊息通知當初捐精給她的那名男子，還坦然地說，若是未來女兒想要見見自己的「親生爸爸」，她絕對不會反對，捐精者得知好消息後，也感到非常高興，更表示如果未來泰勒還想要再生第三胎，他仍十分樂意捐贈精子。