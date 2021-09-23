盧秀燕表示，這場論壇是疫情降二級以來，中台灣最重要的一場區域論壇，邀集產官學界相互對話，從策略到趨勢，擘劃中部縣市的共同願景。（陳世宗攝）

台中市政府23日首辦「共創新時代、擘劃中台灣」2021區域治理線上論壇，邀請中部7縣市地方首長及多位專家學者探討空污環保、衛生醫療、經濟行銷、防疫照護、交通建設、觀光旅遊等6大議題，台中市長盧秀燕等7縣市首長出席發表合作宣言，並以防疫為例，中部若有疫情即互相通報，甚至分享醫療資源，盼為民眾創造最大幸福。

今日中部區域治理論壇，台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等7縣市首長均出席與會，遠見雜誌創辦人高希均教授、發行人王力行、社長楊瑪利，以及六大議題領域的專家學者，包括氣象專家彭啟明教授、中山醫大校長黃建寧、中興大學國際長張嘉玲、台北醫大教授李崇僖、逢甲大學教授林良泰、暨南大學校長武東星等人也共襄盛舉。

盧秀燕表示，這場論壇是疫情降二級以來，中台灣最重要的一場區域論壇，邀集產官學界相互對話，從策略到趨勢，擘劃中部縣市的共同願景。盧市長更說，這是嶄新的時代，縣市不能再單打獨鬥，為強化區域治理量能，2年前，中部7縣市成立中台灣區域治理平台，至今成效良好。她以防疫為例，若有危機發生即互相通報或共同制定防疫措施，甚至分享醫療資源。她深信，一個縣市好是不夠的，要7縣市共好，才能為民眾創造最大幸福。

盧秀燕說，因應氣候變遷，永續發展已成為城市追求經濟發展與自然生態間如何平衡的最重要課題，聯合國在2015年更特別訂定17項永續發展目標（SDGs），作為2030年全球永續發展的指導原則。對此，她今年1月更代表台中簽署「氣候緊急宣言」，提出「永續168目標策略」，展現達成SDGs的決心。市府接下來更將發表台中市「永續發展的自願檢視報告」（Voluntary Local Review VLR），呈現台中永續發展現況、成果、目標及未來願景。

台中市研考會指出，台中市政府在盧秀燕市長上任後，即廣邀各縣市討論區域合作，並將中台灣區域治理平台從原先4縣市擴大至7縣市，藉此擴展中部各縣市的合作範圍及治理量能。他貫徹盧市長的陽光主軸，將區域治理過程及議題公開討論，並期待來自不同觀點的建議。

研考會強調，經統計，108年區域合作提案數達35案，該年度繼續列管執行中有21案、解除列管已完成的有14案；109年度合作案更累計增加到58案，截至去年12月底止，繼續列管執行中的區域合作有32案，解除列管已完成的區域合作則有26案，並有多項議題透過平台逐步形成共識，顯示中台灣區域治理平台已建立常態合作機制。

研考會提醒，因應防疫考量，論壇全程採線上直播，歡迎關心7縣市生活各面向議題與未來發展的民眾上線觀看，6大專題包括空污環保《清新中台灣，永續大未來》、衛生醫療《守護中台灣，抗疫心樂活》、經濟行銷《繁榮中台灣，產業齊飛揚》、防疫照護《疫後中台灣，全方位照護》、交通建設《樞紐中台灣，便捷更通達》、專題VI 觀光旅遊《繽紛中台灣，山海城藝遊》。