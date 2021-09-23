中秋假期因為疫情關係，不少人避免出遊，會在家享用美食紓壓，日前就有網友透露，在超市購買鳳螺，沒想到料理完成後，卻發現殼中鑽出一隻寄居蟹，讓他相當錯愕，畫面曝光後網友全笑翻了！

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，中秋連假期間，為了要烤肉便到超市買了鳳螺回家，沒想到料理完成，準備大快朵頤之際，卻赫然發現其中一顆鳳螺的殼中竟然鑽出一隻熟透的寄居蟹，讓他無奈直呼「我就問問，超市的鳳螺，裡面是寄居蟹的機率有多大？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「寄居蟹以為找到了個別墅，吃喝不愁，結果GG了」、「房子都要慎選，不然連命都沒了」、「寄居蟹表示：死得莫名其妙」。

不過也有不少人安慰原PO「賺到了！花螺的價錢買到蟹」、「正野生的啊」、「賺到啦！帝王蟹的近親」、「寄居蟹很香的，可遇不可求，沾和風醬汁最對味」、「以前我在吃燒酒螺，也有吃到過寄居蟹，口感就很像蝦子」。

事實上，這並非是民眾第一次在鳳螺或是燒酒螺等螺殼內發現寄居蟹，不少海產業者早已見怪不怪，甚至認為至少代表鳳螺是野生的，若想避免這樣的情況，購買時可先用肉眼仔細檢查鳳螺外層的膜，或是不要是臭的。