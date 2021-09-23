瞄準毛小孩百億商機，永豐銀行整合四大金融工具，除提供卡友於寵物通路消費的回饋，為全台逾五千名獸醫從業人員量身打造的「永豐獸醫師數位金融服務」正式全面上線，整合QR Pay收款、大戶DAWHO數位帳戶、理財型房貸和獸醫師公會團體信貸共四大工具，以數位金融科技力提升產業服務便利性。

隨人口結構和社會價值觀轉變，台灣的家犬、家貓數量已約當15歲以下孩童人口數。永豐銀行指出，寵物被視為重要家庭成員，健康照護需求逐年成長，去年全台獸醫師（佐）執業人數達5486人，相較10年前成長逾4成。

永豐銀行表示，國內行動支付普及率已逾6成，永豐協助動物醫院導入QR Pay收款以提供信用卡服務且免裝刷卡機，提升客戶便利性。若申請以永豐銀行帳戶或DAWHO數位帳戶收款可享撥款手續費優惠，達成指定任務還可享1.1％高利活儲。

同時為協助獸醫師提供合宜場域或採購儀器以提升服務品質，永豐銀行表示，凡為獸醫師公會會員且具獸醫師（佐）職業執照者，即可申請「獸醫師公會團體信貸專案」並依個人需求選擇分段式（前二期0.96％起、第三期2.16％起）或是一段式（最低1.96％起）利率，貸款期間最長7年，可貸金額最高500萬元；或申辦理財型房貸年利率1.33％起、最高85成，若需動用周轉金則免手續費、隨借隨還。

除獸醫從業人員，永豐銀行亦為毛小孩的飼主貼心規劃刷卡優惠，如DAWHO卡友於指定寵物通路消費，最高享7％現金回饋。