0402台鐵太魯閣號事故，花蓮地院今續審包商李義祥肇事逃逸、過失致死等罪，傳喚台鐵人員等3名證人，3人證稱，當時配有2隻無線電給李，事發當下應可直接通報2側車站，但李卻毫無作為，還請吊車來，家屬質疑此舉是否意圖想掩滅證據，痛批「你的良心在哪裡」，代理律師則認為證詞已明確顯示李有肇逃之虞，要求法官變更起訴法條為「不作為之殺人罪」。

今天傳喚3名被告為台鐵花蓮工務段施工主任熊德育、工務段主辦工程司潘堂益，潘同時也被起訴過失致死等罪，另1位則是吊車公司施姓負責人。事發當天，李曾打電話告知熊、潘出事，並認為有盡到告知上級責任，否認肇事逃逸，但潘未接到電話，施則是接到李電話要求派吊車到現場處理

0402台鐵太魯閣號事故，花蓮地院今上午續審包商李義祥肇事逃逸、過失致死等罪，傳喚台鐵人員等3名證人到庭。（羅亦晽攝）

熊、潘證稱，有將台鐵突遇緊急狀況流程及鄰近車站緊急聯絡電話公告在工程LINE群組記事本，依正確流程，施工期間若軌道上有障礙物，應先通報2側車站，第一時間停駛列車避免撞擊，打110、119報警緩不濟急。潘甚至爆出，曾配發2支無線電給東新營造，由李義祥簽收，就是為了緊急狀況可即時透過無線電聯絡2側車站。

不過當工程車滑落邊坡時，李卻未告知台鐵人員，也未通報2側車站，直到列車撞到工程車後，才緊急電話告知熊說，列車「掃到」工程車，不過熊當時以為是工程車司機發生意外，但他仍依程序向上級通報，直到事發後1個小時到達事故現場知道事情的嚴重性。

施姓吊車司機當庭作證表示，事發後共接到李2通電話，他先是說工程車掉落鐵軌，請求派2台25噸的吊車過去，但已不記得他當時的用意為何，只知道口氣聽起來很緊張，之後再來打只問「車子過來沒」，直到自己到現場才發現事情的嚴重性，且當時警方已拉起封鎖線，根本無法進去。

李義祥原都透過律師詰問3名證人，問到熊時，李突然激動說「我當下有沒有問你？主任，挫賽啊，代誌大條了，火車撞貨車，快來幫忙處理。」並透過律師否認有簽收、保管無線電，辯稱是潘記錯了。

蒞庭檢察官林于湄指出，李義祥打電話給不具救災救護專業的台鐵人員，對維護交通安全、減少死傷沒有實質幫助；被害人委任律師則認為李不把火車可能撞上放在心中，只想著自己的車，撞車後未察看、也沒有撥打電話通報110、119求助，通報台鐵人員也是輕描淡寫，未盡到作為義務，有不作為殺人的未必故意，責任重大。

罹難者家屬陳媽媽完全無法接受李義祥律師辯護「第一時間通報台鐵」，她哽咽表示，小女兒被壓在座位下時還有意識，到送醫途中才失去呼吸，「如果李當時叫救護，或許女兒就不會罹難了」。當時也在車上的陳先生1家6口2死4傷，他質疑，事發後李叫2輛吊車「是要滅證嗎」，痛批「李的良心在哪裡」！全案將於28日續審。