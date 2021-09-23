每年的9月28日為世界狂犬病日，為了加強防疫工作，新竹縣家畜疾病防治所推出免費接種疫苗、晶片植入的「毛齊來打」活動，26日下午2點至5點於竹北市文化公園登場，新竹縣長楊文科邀請縣民朋友，可帶著犬、貓共同參與，阻絕狂犬病的威脅。

新竹縣家畜疾病防治所表示，新竹縣並非狂犬病的疫區，民眾不必過度擔憂，但因狂犬病發病後的致死率達100％，且所有溫血動物皆有可能遭到感染，因此防疫工作也不能鬆懈。

家畜所提醒，民眾務必遵守2不1要的原則，包含不接觸野生動物、不棄養家中寵物，還有每年要帶家犬、家貓施打狂犬病疫苗，確保狂犬病不會在人畜間傳播，期望能使狂犬病走入歷史。

毛齊來打活動現場提供市價約200元的狂犬病疫苗，以及晶片植入及寵物登記，共計可為民眾省下750元，活動當天不限名額，不過參與的飼主須年滿20歲，在活動期間內，現場的犬、貓均可有免費注射、晶片植物及寵物登記。

家畜所也提醒，依據動物保護法，狗必須植入晶片並完成寵物登記，方便犬籍管理，若未完成且經檢舉屬實，將依法開罰3000至15000元不等。