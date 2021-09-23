美國26歲新生代超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），擁有精緻五官、179公分的高䠷身材，加上空靈的氣質，使她年紀輕輕就登上伸展台，並陸續在《ELLE》、《Vogue》等時尚雜誌的封面，成為新一代時尚寵兒。而近日受邀登上時尚周的她，以一襲帥氣又性感的白色西裝造型現身，瞬間成為全場矚目的焦點。

由美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）與Techstyle Fashion Company共同創立的內衣品牌「Savage x Fenty」，自2019年創立以來便創下驚人業績，今（23）日更舉辦內衣時裝周，吸引不少明星及超模前來共襄盛舉，而吉吉哈蒂德也成為座上嘉賓，一現身立即吸引眾人的目光。

只見吉吉哈蒂德穿著一件白色西裝外套與同款式長褲，而仔細一看才發現西裝外套裡面所搭的蕾絲內衣相當透，隱約可以看出豐滿的上圍曲線，加上誇張的珍珠項鍊做點綴，以及吉吉哈蒂德招牌的厭世顏，都令網友看了直呼「太好看了」、「氣場好強」、「身材恢復的真好，一點都不像一個孩子的媽」、「這套造型帥氣又性感，我喜歡」。

事實上，吉吉哈蒂德出道時就因亮麗的外表，與同樣是超模的妹妹貝拉哈蒂德(Bella Hadid)成為圈內出名的「超模姊妹花」，即使吉吉哈蒂德在去年9月與歌手男友贊恩（Zayn）生下愛女，升格當媽，她也在短短的半年內瘦身，火速復出伸展台，近日還受邀為知名服飾「Alberta Ferretti」擔任模特兒，在場上大秀凹凸有致的好身材。