林邊鄉代主席補選23日登場，雙方經2度投票平手後，最後以抽籤得出結果，而再度由新派奪下寶座，由代表謝明鐘（右）當選主席。（謝佳潾攝）

林邊鄉前鄉代主席吳冬白上月因病去世後，新舊派人馬各擁5席位，導致主席補選前夕黑影幢幢，而雙方23日經2度投票平手後，決定以抽籤得出結果，最終由新派再度奪下寶座，代表謝明鐘當選主席，同時也宣告林邊政治派系仍以新派為主。

相較舊派親綠，吳冬白屬較親藍的新派，他從1986年當選鄉民代表後，共當選9屆鄉代，期間還蟬聯6屆主席，由此可知，擁有11席代表的林邊鄉代會長年以新派為主流，但自吳去世後，新舊派各擁5個席位，此不僅提前為明年地方大選掀起熱議，也直接為補選主席一事點燃戰火。

龔姓鄉代疑為鞏固新派地位，在選前深夜拿著菜刀到敵營某鄉代的住家按門鈴，且還敲打鐵門疑似恐嚇，某鄉代嚇得不敢開門，甚至還飛往澎湖暫避風頭，最後報警求助。警方則指出，涉案龔男坦承當天喝了酒，但只是想針對此次選舉與對方交換意見，不過訊後仍依恐嚇等罪嫌函送偵辦。

選前黑影幢幢，警方不敢大意，在補選當日出動多名警力到場戒備，不過因地方代表會投票推選主席採記名制，所以無人跑票，新派推出的謝明鐘、與舊派推出的鄭文彬經2輪投票都是5比5平手，因此最後由抽籤決定，而謝明鐘也戲劇性地中了籤王，新派地位持續穩固。

謝明鐘現年51歲，是林邊鄉民代表會第20、21屆代表，對於當選新任主席，他說，感謝吳前主席一直以來給他的模樣及啟示，他一定會遵照吳前主席的信念及堅持，努力學習議事運作，落實監督鄉政。

地方人士指出，因現任林邊鄉長陳俊吉也屬新派派系，所以此次主席補選結果也象徵著，目前林邊鄉的政治派系仍以新派為主，不過明年地方大選是否變天，誰也不敢說。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障