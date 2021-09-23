民進黨立委郭國文今天在立法院質詢衛福部長陳時中，郭國文說明天將會有200萬劑BNT疫苗抵台，對此，陳時中說，「沒這個數啦，這訊息沒有很正確。」

郭國文說，明天BNT疫苗200萬劑如果進來，民眾關心到時候的分配方式，是第九類往上推，打第二劑？還是讓第十類可以打？陳時中說，目前方向是BNT要打第一劑，莫德納AZ要打第二劑。

但陳時中對於那200萬劑，也說「沒這個數啦」、「這訊息沒有很正確。」

但陳時中說，目前政策就是BNT用在往下打第一劑，「第十類很快就會到了。」