日本品牌UNIQLO自2010年進入台灣市場，近年來因應疫後生活型態的轉變、人們對服裝需求的變化，宣告原明曜全球旗艦店進行升級改裝，要成為全台面積最大、商品最齊全的UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，預計於10月8日（五）正式開幕。

UNIQLO TAIPEI全球旗艦店面積，將由原本的三層樓面擴增至四層，提供日本原裝的購物空間，並首度引進「花事業」生活美學，打造全台首座世界級美學聖地，及提供童書休憩區，方便家長帶孩子逛街時喘息。UNIQLO表示，希望從台北東區的原點再出發，重新命名全球旗艦店為「UNIQLO TAIPEI」，帶領全台其他店舖，以革新的店舖賣場、商品提案、服務體驗，滿足台灣人消費者所需。

UNIQLO TAIPEI全球旗艦店將融合藝術、科學、文化與永續概念，打造不同以往的購物體驗，包括提供多樣時尚的穿搭靈感；規劃台灣在地品牌，及東區商家聯名合作的魅力商品，結合台灣新銳藝術家巧思設計的賣場空間；並提供DIY客製化商品服務、童裝區互動式休憩空間等。