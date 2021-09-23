今年主題紀念品很豐富，還有特、大獎等你來拿。（金沙鎮公所提供）

「2021金沙鎮高粱老街風獅爺文化季」今天登場，未來2個月走訪大、小金門101尊風獅爺，下載手機APP來一趟文化輕旅行，就有機會拿到iPhone 13、電視機和限定版微型風獅爺積木、風獅爺紀念酒等特、大獎。

這項以金門最具特色的人文圖騰「風獅爺」為主題的活動，今年在縣府觀光處的協助下，特針對進入第4年的「尋找風獅爺APP」單元，在金沙鎮65尊風獅爺之外，首度將金湖鎮18尊、金寧鄉10尊、金城鎮7尊、烈嶼鄉1尊也涵蓋在內，本島與離島共有101尊之多，增添活動的熱度和延伸性。

主辦單位金沙鎮所期待民眾透過按圖索驥，走鄉串里尋找風獅爺，也可以體驗大、小金門的人文風情，用手機紀錄每一張不同的聚落臉譜，也與數百年來佇立張望，看盡人間滄桑的「聚落守護神」同框，留下屬於自己最唯美的旅行扉頁。

今年最終摸彩將於活動結束次日（11／19）上午公開抽獎，最大獎iPhone 13一台、Apple MacBook Air 13.3吋256G一台、iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB一台、Panasonic 50型電視機一台，以及連續開發五年的微型積木組合30名，風獅爺紀念酒20名和客製化的主題風獅爺口罩50名。

另外，今年主題紀念品也很豐富，有野餐墊，零錢包，吸水杯墊等，要讓鄉親和遊客在結合科技與人文的活動中，留下十分金門的島嶼印象。相關活動資訊可電詢：082-352150轉農觀課。