終於過了中秋節準備迎接夏末初秋，加上振興五倍券數位綁定開跑，而且業者也看準疫情漸趨穩定，民眾都開始正常外出，服飾銷量也同步回溫，Global Mall最近的休閒及運動服飾銷量，就有明顯10%成長，主打多個日系女裝品牌的京站也觀察到，目前服飾銷量也已逐漸回溫約60%，因此各大百貨公司都紛紛推出振興活動，祭出秋裝優惠之餘，還有一系列下殺折扣，為即將開跑的周年慶暖身。

Global Mall新北中和店的資生堂「美肌益生敏感基礎組」，原價3045元，優惠價2160元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和的OSIM「魔力抓抓2」，原價4280元，優惠價3280元。（Global Mall提供）

Global Mall就搶先推出振興暖身活動，針對振興五倍券將同步加碼實體、數位綁定的優惠，搶先合作五大行動支付祭加碼回饋，iMall會員使用綁定振興券的街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付及台灣Pay消費，10月7日至31日期間、單店單筆滿千即加贈iMall點數30倍；另針對秋季就推出了粉色系居家紓壓、保溼護膚商品及適合秋遊的運動服飾配件7折起優惠。

京站推出於2樓、B1女鞋區購買新品，單櫃3500元贈Kiehls潤唇膏。（京站提供）

而京站也趁著秋裝上市，館內各大品牌也紛紛祭出新品優惠，包括指定彩妝保養櫃位，買指定商品即獲品牌限定贈品以外，另再加贈Snatch鑽石筆或Vacanza／Lotin精美耳環，在2樓、B1女鞋區購買新品，單櫃消費滿3500元即贈Kiehls潤唇膏等，還有ADASTRIA集團品牌也在30日前推出品牌優惠，京站更預告10月8日至24日期間，將特別推出「5倍振興方案」優惠，免持5倍券即享全館滿5000送500、滿5500元再抽豪禮等超高回饋活動。

統一時代百貨台北店帶來了全台首店的日本靜岡BEPPIN食堂2.0升級版「BEPPIN PASTA」。（統一時代百貨台北店提供）

另外統一時代百貨台北店也同步預熱周年慶，10月6日前推出「振興購物節」活動，更針對餐飲祭出「點食成金」活動，於指定餐廳、喫茶店、店中店櫃位單筆消費滿500元可獲得1點，集滿5點即可兌換百元、滿10點即兌換300元電子抵用券。大葉高島屋則預告，周年慶前將配合各家化妝品專櫃，讓各品牌會員可於線上預購後，在大葉高島屋百貨取貨，同步也能享百貨現場好康，另外10月3日前也在12樓舉行第35回「台灣物產展」，全卡友於物產展累積消費滿800元即可參加抽獎活動。

大葉高島屋的克萊亞KERAIA輕薄外罩衫，原價6980元，特價3490元，限量優惠5件。（大葉高島屋提供）