好市多火龍果驚見碩大肥蟲，讓不少網友看了差點嘔吐。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多火龍果切開後，竟有一條大肥蟲緩緩蠕動，讓人看了忍不住反胃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多火龍果驚見恐怖大蟲！一名女網友表示，昨天下午去好市多買火龍果，回家立刻就放冰箱，當晚切開來吃，竟然看到一條大肥蟲蠕動，讓人看了忍不住反胃，恐怖照片引起熱議，將近7000位網友大呼要吐了，另有網友仔細看了以後，認為這隻蟲長得很像秋行軍蟲，應該通報農委會防檢局看看。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，下午去好市多新竹店買紅色的火龍果，買回家以後就放冰箱保存，結果晚上拿出來吃卻差點被嚇死。從照片中可見，一條碩大無比的棕色肥蟲在果肉中亂竄，龐大的身軀經過之處，留下深深的溝渠，且還有一堆棕色的分泌物，看上去很像是蟲的糞便。

超噁照片讓不少網友看了反胃，「天啊！我要吐了」、「這個試吃員太肥了」、「好噁心，我真的要吐了」、「好可怕，大概一年以上會不敢吃」、「旁邊的是屎，還是卵」、「看到好想吐，第一次看到這麼肥的蟲」。另也有網友開玩笑說，這代表水果沒灑農藥，很有機啊！直接拿去打成果汁，就什麼也不會看到了。

如何辨認秋行軍蟲。（圖／翻攝自農委會臉書）

不過，有網友看完照片擔憂地說，看起來好像是秋行軍蟲的幼蟲，可以通報農委會看看，因為如果是的話，就不是簡單丟掉水果就好，還得殺掉。「秋行軍蟲連火龍果也吃？這可麻煩了」、「如果是秋行軍就糟了」、「如果是秋行軍蟲，最好還是通報一下，如果讓牠蔓延開來，可不是鬧著玩的。」

對此，原PO也在留言處回應說，她不是太確定那條蟲是不是秋行軍蟲，當下看過去只覺得是菜蟲，就趕緊丟掉了，畢竟那麼肥的蟲看久也怪可怕的，根本不會想留著。而熱心的網友也有幫忙通報防檢局，而對方也覺得很像秋行軍蟲，會再連繫原PO。

根據農委會官網的介紹，秋行軍蟲的繁殖速度很快，具高度雜食性，幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓農作物無法收成，進而導致農業損失。而台灣於民國108年統計各縣市發生蟲害的面積，一共18815公頃，主要都是玉米田。