JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder）

近1星期來，媒體盛傳阿根廷打算買中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。如果真的成交，北京將向它在南亞的戰略目標邁進一大步。

據印度《星期》雜誌（The Week）和AeroTime網22日報導，阿根廷國防部發出聲明否認，已選定JF-17作為新戰機。先前媒體紛紛報導，阿根廷在預算文件中已要求提撥6.64億美元（約184億台幣），來採購12架JF-17最新版，並裝有電子掃描雷達和先進電子裝備的第3批次戰機。

不過，阿根廷國防部在聲明中強調，他們為了監視和管控領空，要採購多用途戰機，但必須澄清，仍在技術經既與財務評估階段，還沒決定要從5個戰機提案中選擇哪一款。JF-17最初是中方研製的輕型多用途戰機，而巴基斯坦則貢獻了資金。雖然解放軍並未採購這款戰機，但它卻成為巴基斯坦空軍的主力，近10年來，有超過100架JF-17服役。除了巴基斯坦外，緬甸和奈及利亞也是JF-17的用戶。