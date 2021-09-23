年約40多歲男子今（23日）下午2時許，與友人前往新北市新店區小粗坑發電廠旁的新店溪戲水，男子不聽友人勸阻，仍執意要下水游泳，10多分鐘後在水面上消失，友人見狀立即通報警消救援，消防局派遣23人前往搜救，正往下游處逐步搜索。

據悉，男子為緬甸華僑，友人告知消防員說，當時有勸阻不要下水游泳，但他仍執意要下水游泳，約10多分鐘後即失聯。