新店溪溺水意外 緬甸華僑不聽友人勸阻下水瞬間滅頂失蹤 15:232021/09/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防局派遣23人前往搜救，正往下游處逐步搜索。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約40多歲男子今（23日）下午2時許，與友人前往新北市新店區小粗坑發電廠旁的新店溪戲水，男子不聽友人勸阻，仍執意要下水游泳，10多分鐘後在水面上消失，友人見狀立即通報警消救援，消防局派遣23人前往搜救，正往下游處逐步搜索。 據悉，男子為緬甸華僑，友人告知消防員說，當時有勸阻不要下水游泳，但他仍執意要下水游泳，約10多分鐘後即失聯。 酒醉男路邊攔車搞破壞還襲警 酒醒秒後悔下場慘 嘉義消防員潛水訓練溺水身亡 檢相驗死因出爐 #新店溪 #溺水 #友人 #不聽勸阻 #失蹤.搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戶外抽菸未戴口罩 男遇警竟持刀欲攻擊 16:272021/09/15 社會 詭異！越野車與手機留尖石高台山 男失蹤6天親友湊54萬賞金協尋 12:542021/09/16 社會 詭異命案 西螺計程車內驚見失蹤月餘婦腐屍 男友離奇冷死在大溪山區 08:502021/09/14 社會 尖石越野騎士失聯7天奇蹟生還 遇颱風險遭沖走 靠喝水、吃螞蟻果腹 17:512021/09/17 社會 溺斃嘉義消防員是獨子 訓練成績第一又有潛水證照 意外原因成謎 10:162021/09/14 社會 國中救溺英雄 長大販毒向父懺悔 04:102021/08/26 地方新聞 獨／澎恰恰爆傳訊「人生最後一晚」 曾向友人借錢匯款汪建民 12:472021/09/09 娛樂 女導播清晨遭街友強行乞討 警方12小時查獲到案 15:182021/08/29 社會 僅吃螞蟻喝溪水 越野騎士迷路睡溪谷石洞7天幸運生還 07:492021/09/18 社會 打20劑強心針救不回 嘉縣消防員潛水訓練殉職 同事不捨 22:412021/09/13 社會 高雄外送員下班後喝茫 騎車自撞轎車人車噴飛左肩骨折 11:322021/09/05 社會 社會熱門新聞 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 中秋節3歲女童鎖車內活活悶死 鄰居爆料：父母跑去打麻將 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 半夜國道撞到狗下車一看心涼一半 「特殊車」維修12.6萬起跳 - 社會 雲林職校驚傳教師陳屍廁所 嚇壞師生急輔導 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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