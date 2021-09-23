刑事局統計，今年1至8月受理「投資詐欺」案件達2994件，財損金額超過12億餘元，除為全般詐欺案件第2高的案類，並較去年同期增加1399件，增加幅度高達9成，為避免民眾遭到詐騙，刑事局已與金管會合作，要聯手防制假投資詐騙。

警方表示，常見的假投資詐騙手法，是由歹徒在社群網站、交友軟體與民眾搭訕，再以各種話術或感情攻勢下邀約加入投資網站行騙；近期更以電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市(櫃)股票，或勸誘投資海外低價股，冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙民眾匯款。

為避免投資人遭騙，刑事局已與金融監督管理委員會建立密切連繫及合作管道，除於9月3日召開研商「防制假投資詐欺」會議，雙方建立即時聯繫窗口，以結合警察機關、金融監督管理委員會及所轄公會、業者及周邊單位，強化投資詐欺等違法案件的情資蒐集，並將透過報章媒體、各項大型活動、製作海報及反詐騙短片等方式，強化分層分眾宣導，透過跨部會攜手合作共同防制投資詐欺犯罪。

刑事局呼籲，民眾若發現不明的投資訊息，可參考「165全民防騙網」每周公告的「詐騙LINE ID」資料，另投資前可至「金管會及投信公會」網站免費查詢投資網站是否經國內認證許可，「165全民防騙臉書粉絲專頁」每周也會公布假投資博弈網站。