23日，韓國政府疾呼，若出現任何新冠相關症狀的話，即使是最輕微的也要快去篩檢。特別是容易群聚染疫的上班族，不要說沒時間就不去檢測。

舉國上下經過5天的中秋長假後，從7月初以來，就一直在與第4波新冠疫情抗戰的韓國政府表示，24日起在大首爾地區，下午6點之後重新回歸最多只能有兩人群聚。

因為，上周首爾每日新確診數平均為1,400人，比前一周的1,268歷史新高還要多增11%。為預防疫情又再升溫，所以當地政府希望民眾快去篩檢。

根據統計，韓國的濟州島在中秋長假期間，平均每天有超過4.1萬人次造訪，較2020年同期約3.2萬人相比，數量明顯高出很多。同時，一共加起來，有近26萬遊客曾去過這個韓國熱門風景區。.

韓國政府指出，雖然每日新染疫人數很多，但因新冠病毒致死比率與重症者數目卻相對較少，分別是0.83%和312。

23日，韓國新增1,716位確診，感染總數達29.2萬，死亡為2,427位。

韓國政府這幾個月努力去獲取新冠疫苗，加上積極接種，目前5200萬人口中，有71.2%至少已打了1劑，至於43.2%則是完整接種。