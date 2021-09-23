Pi錢包在桃園約有2萬間店家，資科局評估應該會蠻受民眾歡迎。（陳夢茹攝）

桃園市政府23日舉行第16次紓困振興專案報告，先前推出數位版「數位桃園1000＋」方案共2.5萬名額，不限桃園民眾綁定，桃園市長鄭文燦拍板要與Pi錢包合作，再加碼1萬個名額。

桃園市資訊科技局表示，「數位桃園1000＋」共有3種方案，第1種為中央數位五倍券綁定行動支付LINE Pay Money，前1萬名在桃園消費滿5000元者可獲加碼回饋1000元，目前還剩下5200個名額；第2種是中央數位五倍券綁定市民卡悠遊卡，前1萬名者可獲回饋金1000元，名額於22日下午2點已額滿。

第3種為行動支付台灣Pay綁定中央數位五倍券，並連結桃園市認同卡或市民卡第一銀行聯名卡，可回饋1000元，共有5000個名額，目前僅剩下1582個名額。

資科局長余宛如表示，2.5萬個名額剩不到7千個，由於Pi錢包在桃園約有2萬間店家，應該會蠻受民眾歡迎，因此與打算和行動支付Pi錢包合作再加碼1萬個名額，目前正在和Pi錢包公司討論系統整合所需的工作日，會趕在10月8日前推出。

目前規畫中央數位五倍券綁定Pi錢包，在桃園消費滿5000元可回饋1000元，Pi錢包還會再加碼回饋100元，市府需支出1萬個1000元回饋金總計1千萬元，鄭文燦裁示，1千萬預算可申請災難救助金，確定要加碼。