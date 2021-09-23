員林市大同路上的就大同夜市旁一間民宅頂樓，上月底發生火警，火警雖無人受困受傷，但參與救火的葉姓消防員任務結束後卻出現橫紋肌溶解症。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

葉姓消防員平時水裡來火裡去，不僅參與許多救災救援任務，也常現身各種消防宣導活動中；不料近日卻因長達兩周的消防特訓，重訓過度、又前往支援火場打火勤務，導致橫紋肌溶解症，差點引發急性腎衰竭。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

消防英雄水裡來火裡去，沒想到出完任務後，卻出現全身痠痛、直冒冷汗，緊急送醫才發現竟是橫紋肌溶解症，經員生醫院急診室醫師曾冠富安排住院治療，及時避免惡化引發急性腎衰竭，日前也已康復順利出院。

彰化縣消防局第二大隊41歲葉姓消防員，上月底參與員林市舊大同夜市旁住宅火警救援，不料勤務結束回家後就身體不適，身體出現嚴重脫水症狀，他誤以為是輕微中暑，想說休息就會好，不料隔天上班更是全身痠痛、直冒冷汗還想吐，半夜緊急送醫掛急診。

曾冠富表示，這位葉姓消防弟兄是地方上小有名氣的打火英雄，不只參與救災救援，也經常現身許多消防宣導場合；他就醫時說全身肌肉痠痛、尤其背部非常痠，且持續有胸悶、胸痛、會喘，並有噁心乾嘔與胃口不好食不下嚥等症狀。

急診初步心電圖檢查，排除是急性心臟問題，進一步抽血檢驗後，發現磷肌酸激酶指數飆高至8000多，確認是橫紋肌溶解症，立即安排葉男住院治療休養，也及時避免引發急性腎衰竭等嚴重併發症。

曾冠富說，葉男表示他8月中旬前往竹山消防訓練中心進行特訓，持續兩周都進行重量訓練，運動量已是正常人的好幾倍，加上急診前一晚又參與火警救援，高溫悶熱、汗流浹背，全身大量排汗，若水分補充不夠及時大量，就會引發橫紋肌溶解症。

曾冠富指出，骨骼肌因運動過度、外力壓迫，導致肌肉組織受損、壞死時，會釋放大量肌紅素，使尿液呈暗紅色；若大量肌紅素超出腎臟負荷程度，導致腎小管被阻塞，就尿不出來、產生急性腎衰竭。

曾冠富提醒，肌肉細胞壞死，會使大量物質釋放到血液中，造成電解質失衡及代謝性酸中毒；肝臟與其他器官的功能，也可能隨病情的惡化而出現異常；嚴重的橫紋肌溶解症可能會有致命的風險，是一種不可忽視的急症。他呼籲，運動應量力而為，若期間出現肌肉疲勞就應立即休息、適時補充水分。