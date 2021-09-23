民眾黨立委賴香伶。（報系資料照）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立法院答詢時表示，去年沒人敢買BNT，現在敢買是因為證實確效，聲稱疫苗採購沒有慢。民眾黨立委賴香伶今引用各國採購BNT數據打臉陳時中，美國去年購買1億劑，質疑台灣直到今年才仰賴民間捐贈1500萬劑，顯示陳時中謊話連篇，一再拒絕立法院監督疫苗採購，只為了文過飾非，掩飾未能超前佈署疫苗的過失。

賴香伶指出，陳時中昨答詢「去年沒人敢買BNT」，隨即有網友整理出去年各國採購BNT情況：美國購買1億劑、英國訂購3000萬劑、日本訂購1.2億劑、歐盟訂購2億劑、加拿大訂購2000萬劑，台灣直到今年才仰賴民間捐贈1500萬劑BN。

賴香伶說，今年3月立法院衛環委員會成立疫苗採購調閱小組，但在執政黨委員主導下，只召開成立會議，沒有調閱任何資料。她多次透過發文、索取資料方式要求說明疫苗採購期程、疫苗如何分配、受害救濟等問題，更邀請官員參加諮詢會議說明，但衛福部卻以「保密不宜公開」、「因地制宜調控」，或遭執政黨委員阻撓，導致官員無法出席說。

賴香伶批評，陳時中不願承認台灣疫苗採購進度落後，超前佈署淪為口號，如今只能用「去年沒人敢買BNT」來掩飾過失，政務官態度如此傲慢，難以令民眾心服。

台灣疫苗施打進度遠遠落後歐美日韓等國，感謝美、日、立陶宛、波蘭、斯洛伐克等友邦捐贈，以及鴻海與永齡、台積電、慈濟等民間慷慨捐贈疫苗，才讓台灣免於疫苗短缺處境。

截至昨日，台灣疫苗覆蓋率49.85％，接種二劑7.32％，對於如何儘早達到疫苗覆蓋率7成以上的群體免疫，賴香伶認為，我們不能一再仰賴捐贈疫苗，事實擺在眼前，行政院、衛福部責無旁貸，不應欺騙民眾。