有民眾抽到桃園市政府觀光景點買一送一券，收到市府確認電子郵件使用期限為9月31日，欲使用樂遊券時，發現只能使用到9月21日，向官方LINE反映後收到的回應讓他很不滿，遂向市議員黃敬平陳情。黃敬平說，市府辦理旅遊券，除了券本身的「射倖性」(不確定性)令民眾質疑之外，連給付兌換的流程以及配套都沒做好，市府應有合理補償機制。

民眾說，前陣子在官網有抽到買一送一券，後來收到了桃園市政府發來的電子郵件通知到期日是9月31日，但在9月22日去消費才得知券已於9月21日到期，民眾不滿，以官方線上諮詢LINE服務詢問電子郵件上顯示之使用到期時間與真實使用期限不符，卻獲得官方回應「您覺得9月有31嗎？」

黃敬平說，官方在辦理旅遊券抽獎活動寄發通知信通知民眾使用期限，卻與活動使用期限不相符，民眾根本無所適從，官方的回應窗口竟以嘲笑的方式回應民眾，觀感太差，此錯誤源自於官方，不可歸責於民眾，市府主辦機關觀光旅遊局應給予民眾合理補償。

觀旅局長楊勝評對此表示，廠商回應民眾的方式有欠周妥，而時間錯置的疏失，觀旅局會概括承受，並且將原使用期限至9月21日的票券延長至10月1日。