女星「瑤瑤」郭書瑤是著名的女神代表，她擁有一張精緻童顏和E級好身材，而郭書瑤自廣告模特兒身分出道後，她就以精湛的演技與隨和個性，成功轉戰演藝圈，總是不吝嗇在網上分享生活日常的郭書瑤，進日則曬出一組街拍照，郭書瑤辣穿細肩帶Bra站路邊，沒有女神包袱的她，還開心張嘴大笑，模樣相當隨興又可愛。

照片中，郭書瑤身穿細肩帶小背心、黑色短裙入鏡，郭書瑤豪穿低胸，大方解放白嫩肌膚和有料上圍，還隱約曬出結實腹肌，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，郭書瑤原本對著鏡頭擺出性感的迷濛神情，未料下一張她就豪放大笑，郭書瑤也直呼：「第二張ㄍㄧㄥ不過三秒系列照片，讓大家上班日開心一下～」。

郭書瑤美照吸引女星安心亞留言：「第二張我看著跟著笑了」，網友也直呼：「瑤瑤在馬路旁拍照不行那麼辣」、「衣服穿好啦 大推」、「妳這樣太辣太危險」，也有人說：「反而我比較喜歡第二張 自然美才是美」，還釣出郭書瑤回應：「我也喜歡 那樣的狀態很難被捕捉到 很珍貴！」

郭書瑤不只有亮麗外型，她推出專輯、EP外，郭書瑤也以精湛演技實力，陸續交出電視劇、電影作品，可說是影、視、歌三棲的全能藝人，郭書瑤雖然貴為宅男女神，不過她感情仍空窗，郭書瑤日前就大方吐另一半的條件要兼具「男孩感和男人感」，31歲的郭書瑤不排斥姊弟戀，還放話只要滿20歲都可以放膽追，也讓外界期待郭書瑤早日宣布脫單的好消息。