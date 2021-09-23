盧廣仲22日參加唐綺陽的直播餐桌，他日前以脫下眼鏡的新造型，宣布第6張專輯《勵志論》開始預購，立刻引起網友熱議。而他一路走來也不斷遭到酸民攻擊，他說：「13年前發行第一張專輯時還是大學生，滿心期待上網看大家反應，結果大部分人都不是在談我的音樂，而是長相，那時看了覺得好傷心，覺得花這麼多心力做音樂，結果大家重點放在臉。」

後來他漸漸學會轉念，「你自己是怎樣的人自己去定義。有多少人喜歡你，可能就會有多少人討厭你，那是宇宙運行的常規，所以只要去看你想看的那一面就好了」，就跟他新專輯的概念一樣「既然躲不開攻擊，那就學好包紮吧！」

盧廣仲22日參加唐綺陽的直播餐桌，整場笑聲不斷。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲努力唱歌，也跳脫舒適圈嘗試演戲，去年成為史上最年輕三金得主，他說，一路以來承受各種批評的經驗讓他上去領獎的時候，就會下意識想到：「我等下又要被罵了。」畢竟有人認同你，就會有人否定你，但也告訴自己不能因為這些評論，否定自己和大家共同努力的成果。

他也表示，接下來會繼續做想做的事，「本來就不是為了得獎才唱歌、演戲的，得獎比較像是額外的獎勵，因為做這件事情很好玩，這個好玩可以支持著​繼續下去的動力。」

盧廣仲以全新時尚感十足的造型推出第六張專輯《勵志論》。（添翼創越工作室提供）

而他昨上節目前，唐綺陽呼籲他穿緊身衣來，他搞笑回應：「忘記放去哪裡了，等下翻衣櫃。」沒想到他真的穿黑色緊身衣出現，好身材引起現場驚呼，連唐老師都忍不住驚呼「真的有練過喔！」

盧廣仲首波單曲〈勵志論〉，攜手鬼才詞人黃偉文打造「自娛自嘲勵志Disco舞曲」，全新曲風日前首播大獲好評，歌迷表示對新專輯十分期待。〈勵志論〉在闡述生活總還是會遇到各種挫折，就算被打倒，還是要補血再站起來。