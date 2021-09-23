高雄科技大學水產食品科學系推出「活力烏雞湯」。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

後疫情時期，高雄科技大學推出由養殖系教授洪明昌輔導的「天生好蝦」冷凍白蝦，在日前的中秋節成為民眾餐桌上的新寵。同時，該校水產食品科學系也推出「活力烏雞湯」，獲得民眾青睞。

洪明昌指出，「天生好蝦」的特色來自於循環經濟的概念，高科大水食系實驗室以豆腐製品產生的豆渣廢棄物當作材料培養益生菌，再以益生菌取代漁民常用的藥物來穩定水質，可控制水質穩定，減少換水次數，並獲得品質穩定的白蝦。

這套改良的養殖方式也有經過多項SGS的檢驗，已經技轉到台南仁德、屏東林邊二處養蝦場，為高科大DK SHOP提供穩定貨源。其中，台南仁德養殖業者更是申請到教育部U-start計畫的青年創業家。

至於「活力烏雞湯」，則是水產食品科學系部分學生為量產目的而推出的中藥材烏骨雞湯，在學生實習時使用「水淋式殺菌釜」生產，這是部分小型食品工廠也無法建置的設備，提供學生完整的量產實習經驗。

水產食品科學系主任蔡美玲說，水食系的冰箱都藏著各種老師研發的寶貝，未必每一件都會量產，成為商品進駐DK SHOP上架。此湯品除了烏骨雞和中藥材，就只有添加鹽和水，以及系上研發的魚鱗膠原蛋白，為湯頭帶來濃郁的口感。