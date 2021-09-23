據住展雜誌統計，今年截至9月20日為止，北台灣三都新建案釋出銷售的可售戶數竟急劇減少；其中台北市可售戶數累積為4,610戶，新北市為15,007戶，桃園市則有11,708戶，均比去年同期減少，年減幅依序分別約為8.6%、31%、27.6%。住展雜誌研發長何世昌表示，近期市場需求面仍旺，但供給面受到「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素影響而縮量，導致新建案市場供需失衡，這也成為近期新建案敢大膽開高價的背後原因。

估計今年至年底為止，北台灣三都新建案可售戶數分別是台北市6,210戶、新北市23,659戶、桃園市17,986戶，依序將比去年衰退10%、21.6%、28.5%，供給量全面下滑。若與前一波多頭高峰2013年相比，只有台北市供給量增，新北、桃園也同樣縮量。

房市景氣好，但北台灣三都供給量不增反減，可能與「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素有關；其中，本土疫情爆發對市場衝擊已明顯下降，但後二者仍嚴重干擾建商正常推案，更直接導致部份建商手頭上土地找不到包商，未能開工、推案，眼睜睜看著有錢賺卻沒得賺，市場供給量因而受到限制。

今年截至9月20日止，台北市以內湖、信義、士林等三區供給量減少情況最嚴重，年減幅從七成多到八成多不等，其中又以內湖缺貨最為嚴重。

何世昌分析，內湖今年新建案竟只釋出53戶，較去年同期大減三百餘戶，年減幅高達約85%。內湖受惠於內科強勁的購屋需求，近年來建案銷售快速，但新案開發速度卻遠遠跟不上，使住宅缺貨的情況急劇惡化，少數開賣的新建案奇貨可居，價格一路漲不停，更帶動中古大樓價格快速上揚。在此環境之下，未來內湖一般住宅案開價出現三位數，已經是可以預期的事了。

新北市前9個月供給量減幅前三大地區，分別為土城、樹林、新莊。今年可售戶數只有523戶，比去年同期驟減2千8百多戶，年減幅約84%。土城近年推案多聚集在暫緩發展區，此處吸納來自板橋、捷運藍線等地購屋客；由於大多數建案銷售都開出紅盤，再加上供給走低，新案更是大膽開高價，開價5字頭建案正在變多當中。

桃園今年前9個月，減幅前三大區域依序為龜山、龍潭、桃園；其中，龜山只釋出9百多戶，較去年同期銳減3千多戶，年減幅約76％。龜山房市主戰場A7重劃區經過三年大爆量後，今年供給量縮有助於減緩線上建案銷售壓力，讓市場趨於健康發展，房價因此還能維持穩定上揚趨勢。

何世昌認為，雖然政府去年末以來積極抑制房市，但房價本身問題的核心在於「供需」；假如供給量不足，市場需求無法獲得滿足，而政府政策如「房地合一2.0」還進一步造成供給量限縮，造成市場供不應求則房價易漲難跌，打房恐將事倍功半。而新建案市場缺貨問題，恐怕要等到明年才有機會紓緩。