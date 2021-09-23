美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）周三表示，聯準會正在評估是否建立自己的數位貨幣，很快就會針對這個議題提出報告。

鮑爾表示，目前尚未就此事做出任何決定，雖然其他國家正在推進自己的數位貨幣計畫，但聯準會沒有必須迅速採取行動的壓力。

鮑爾在聯準會決策會議後的記者會上表示：「我不認為我們落後了，我認為更重要的是做出正確的事，而非倉促行事」。

他並表示聯準會正在積極評估是否發行央行數位貨幣（CBDC），以及如果要發行，要以何種形式進行。

這一年多以來，聯準會一直都在關注相關議題，並在5月宣布將對發行數位貨幣展開更深入的研究，也將在之後發布研究報告。

此前波士頓聯準銀行與麻省理工學院共同發起央行為了提高支付系統效率，是否應該建立數位貨幣的研究計畫。聯準會內部對此事看法分歧，聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）向來對設立央行數位貨幣表達強烈的支持，但聯準會監管副主席奎爾斯（Randal Quarles）和其他幾位官員則對此抱持懷疑態度。

鮑爾周三表示，為了公眾利益，央行維持穩定的貨幣和支付系統是非常重要的事，這是我們的工作之一。他表示聯準會將持續推進數位支付方面的「轉型創新」，包括聯準會自己的FedNow系統預計於2023年上線。他並表示，CBDC所面臨的考驗，在於「是否有清楚明確的好處，可勝過任何成本與風險」。

一些國家的央行，尤其是中國央行已經開始實施第一階段的數位貨幣計畫，引發對美元優勢的擔憂。他們擔心如果聯準會不再積極一些，那麼美元作為全球儲備貨幣的地位可能受到挑戰。

鮑爾表示美元的地位無庸置疑，並表示聯準會在決定是否建立自己的數位貨幣上「處於有利的位置」。不過他仍表達對監管方面的擔憂，並表示如果聯準會決定繼續進行這項計畫，可能也需要國會批准。