即將邁入超高齡化社會的台灣，在人口結構改變的同時，退休準備觀念推動與養成的重要性與日俱增，在這樣的背景下，由集保結算所主辦，投信投顧公會、證基會、壽險公會協辦，並由基富通擔任執行單位的「好好退休準備平台」正式推出。

基富通董事長林修銘表示，國人對退休準備愈來愈有感，但仍有許多人不知道準備要從何處著手，為了讓國人能及早開始為自己的退休做準備，並且提供國人正確的退休準備教育，「好好退休準備平台」上不僅提供退休準備所需的基金投資與保險保障相關產品供民眾選擇，更有教育專區從基本觀念的建立到相關產品的認識，讓民眾知道自己的退休準備該如何開始。

林修銘指出，在「好好退休準備平台」上，基金投資的部分就有由21家投信、總代理業者提供的40餘檔基金，這些基金都是符合專案諮詢小組訂定之適合退休準備之投資標準所篩選出的，包含積極、穩健、保守、目標日期型及國人最熟悉的台股基金等，滿足各種屬性投資人的需求；在保險商品上，也有九大壽險業者針對退休後的保障提出定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康險等三個險種，有需要的民眾都可連結至提供這些壽險的公司做線上投保，希望透過這個平台，讓民眾從投資與保障開始為自己的退休準備做更完整的規劃。

基富通總經理黃致淵針對「好好退休準備平台」指出，民眾不僅能透過平台提供的基金與保險為自己的退休做規畫，平台上的基金更提供投資人0手續費與低經理費的優惠，讓投資人再省成本；而且若能連續完成「好好退休準備平台」內基金24個月的扣款(同一契約)，就可以享有基富通全平台股票、平衡、債券(特定基金除外，特定基金以基富通官網公布為準)基金終身申購0手續的大優惠；而這個平台也提供三種保障型產品，呼籲民眾及早參與，愈早開始啟動自己的退休準備、愈有機會給自己更好的退休生活。