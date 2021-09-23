半夜國道撞到狗 車子受損嚴重

半夜國道撞到狗，駕駛下車一看心涼一半。（翻攝《mobile01》）

車子是油電車，回原廠初估維修報價高達12萬6千元。（翻攝《mobile01》）

一名駕駛在半夜視線不佳的國道上撞上狗，開到休息區下車一看心涼了一半，愛車車頭嚴重受損還冒煙，當場請道路救援拖回原廠。結果維修估價單出來，駕駛整個傻眼，因為愛車是「油電車」，有些零件跟油電系統連動，費用高達12萬6千元，且保丙式險「自撞不理賠」。駕駛無奈問該如何處理？申請國賠會有機會嗎？眾多網友看完認為：「只能自己苟牛屎」、「鼻子摸一摸」。

一名網友在《mobile01》發文，表示回家路上在高速公路上撞到狗，因為是半夜又沒路燈，所以是完全沒發現就直接撞上去。進休息區下車一看，原PO當場心涼了一半，車子受損嚴重還冒煙，他馬上請道路救援以及報警處理，跟著拖車把車子拖回原廠。

原PO表示車子第二年就改丙式險，保險表示「自撞」無法理賠，而原廠初估單出來，他整個傻眼，要12萬6，當下就問是否可以給外場處理，原廠表示，因為這台是油電車，裡面有些零件跟油電系統有連動，包含油電系統的部分零件也損壞，如果交由外場處理，之後車子有問題可能會無法保固的問題。

苦惱的原PO詢問網友們會怎麼選擇跟處理，更問如果申請國賠會有機會嗎？

眾多網友看完紛紛表示：「國賠沒有機會，如果狗有主人可以找主人求償，但你還找的到那隻狗嗎~自己鼻子摸一摸，找一個你能接受的維修方案會比較實際」、「這個只能自己苟牛屎了，沒什麼懸念。油電麻煩就在這裡，很多東西被原廠綁死」、「國賠想太多，維修費只會多不會少，學乖請保險保好保滿不要省，一次就回本」、「2020年式的沒保第二年乙式？油電車還是在原廠處理吧，修車費只能自已糊牛屎了」、「省錢保丙式，結果要花大錢，車主應該知道以後要怎樣保車體險了」。