【旅遊經 編輯部報導】

日本四季分明美景多，亦擁有四通八達的鐵道系統，輔以精緻、細膩的鐵道觀光規劃，總是帶領海內外遊客深入走進鄉間、秘境。近幾年在日本更興起了搭「觀光列車」旅行的風潮。觀光列車不僅是移動的交通工具，遊客也能藉由搭乘著豪華列車，一邊在列車內欣賞沿線美景、品嚐啟動舌頭味蕾的在地美食，享受高質感的列車旅程。目前日本四國地區有三種觀光列車，其中本次要介紹的是連結香川的多度津・善通寺・琴平與德島大步危的觀光列車「四國真中千年物語」，這輛列車為了使乘客欣賞美好景色作為出發點而設計，搭上列車可品嚐嚴選在地食材製作之料理、在旅途中獲得當地居民熱情款待，並於沿線著名觀光景點下車觀光，從踏進列車到抵達目的地時，將令人每一刻都不想錯過。

四國真中千年物語

號車廂

「四國真中千年物語」列車車廂設計雅緻，旅客在列車能舒適遊覽沿途好風光。

「四國真中千年物語」是 JR 四國第二輛「物語列車」，運行路線橫跨香川縣及德島縣。物語列車是以「物語」為主題，並可享受精緻料理及專屬服務的觀光列車。為了讓旅客能在旅途中享受美景並有賓至如歸的感受，「四國真中千年物語」列車車廂的桌椅和內部裝潢富含各種設計巧思，例如窗戶設計較大，方便旅客觀賞風景。從香川讚岐平原的田園風景到德島的季節性花卉和翡翠般的吉野川，讓四國的美麗風景透過車窗映入眼底。三節車廂各有不同設計主題，1號車廂以新草發芽的意象為基礎；2號車廂以夏天的河流和冬天清新的空氣為主題；3號車廂用五顏六色的山、成熟的果實顏色來設計。

「四國真中千年物語」列車餐點

「四國真中千年物語」列車在「天空之鄉紀行」、「幸福之鄉紀行」雙向路線，分別規劃不同的鐵道美食，而且菜單會不定期更換

叢山峻嶺多的四國平地少，山脈之下的各地區，長久以來發展出不同飲食文化，再者四國周遭環海，因此周遊四國時，各地的飲食、海鮮都值得嚐鮮，並能從中得到樂趣。搭乘「四國真中千年物語」可選擇加購列車餐點，由當地著名餐廳選用季節性食材，精心製作出各種精緻、富有美學色彩的菜餚。包含「讃岐三畜」及「瀨戶內的海鮮」等，由廚師嚴選食材烹調，滿足旅客的味蕾。另外，車內還備有在地日本酒及季節性水果飲料，可與料理搭配一起享用。

在「四國真中千年物語」與當地住民互動

當地居民會在列車行經路線中，以傳統舞蹈和歌曲來迎接旅客

在列車有行駛的日子，沿途的當地人會表演傳統舞蹈和歌曲迎接旅客，讓旅客感受到當地人的盛情情款待、聆聽悅耳的傳統歌曲，歡欣鼓舞氣氛充盈整個車廂內外，也是四國真中千年物語的最大魅力之一。

「四國真中千年物語」

號車廂

車廂內座位面向窗景，隨著列車行駛，車外原鄉風情畫不斷上演

四國真中千年物語列車沿途景致豐富迷人，在香川的琴平有許多旅遊景點，包括供奉供奉海上交通守護神的「金刀比羅宮」。也有許多間溫泉旅館，是旅客在搭乘觀光列車上下車時的理想住宿中繼站。

觀光列車有別於一般電車之旅，乘載旅途中興奮、期待感心情，駛向夢想中旅程，而四國萬中千年物語觀光列車， 喚起歷史的回憶，帶領旅人跨越四國中部的千年歷史文化， 讓旅人能輕鬆地在田野和山區穿梭，享受高雅知性的大人般郊遊旅程。

觀光列車「四國真中千年物語」全車皆為綠色車廂指定席座位。搭乘時需要攜帶乘車券、特急券、綠色車廂券，車上餐點皆需額外付費。

海外旅客可至網站查詢及預約。(目前網站將更新，於日本開放旅遊時，將再度開啟預約功能。）

圖片：JR四國提供